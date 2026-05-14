Медицинский саратовский вуз выбыл из топа по ключевому направлению

За минувший год позиции саратовских вузов в предметном рейтинге RAEX в основном укрепились.

Аналитики оценивали 167 учебных заведений из 45 регионов по 35 направлениям.

Саратовская область попала в топы по следующим направлениям:

«География» — СГУ имени Чернышевского: 18-е место (год назад — 20-е).

«Ядерная энергетика и технологии» — СГТУ имени Гагарина: 10-е место (год назад — 11-е).

«Фармация» — СГМУ имени Разумовского: 14-е место (год назад — 12-е).

«Сельское хозяйство» — Вавиловский университет: 16-е место (как и год назад).

«Ветеринария и зоотехния» — Вавиловский университет: 17-е место (год назад — 20-е).

«Право» — СГЮА: 18-е место (год назад — 20-е).

Неожиданностью стал вылет СГМУ из топа по направлению «Медицина» — в прошлом году вуз занимал 14-е место.

