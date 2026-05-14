На фронте погиб балаковский участник СВО Максимов Иван

В ходе СВО погиб житель Балакова Саратовской области Иван Максимов.

Администрация Балаковского района сообщила о гибели на фронте ещё одного своего бойца. В некрологе говорится, что Иван Максимов родился 12 марта 1991 года в Балакове. Мужчина погиб 9 марта 2026 года при выполнении боевого задания.

Муниципалитет выразил соболезнования семье. Прощание с погибшим состоится 14 мая в храме Иоанна Богослова с 12:00 до 13:00.

СВО продолжается пятый год. Общее число погибших на фронте военных засекречено.

Ольга Сергеева