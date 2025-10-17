Медики областной больницы сдали кровь для саратовских пациентов

В Саратовской областной клинической больнице прошла донорская акция. Мероприятие состоялось 17 октября при поддержке Саратовского клинического центра крови.

Инициативу поддержали сотрудники разных подразделений медучреждения. Первой кровь сдала главный врач больницы Елена Стифорова. К акции присоединились как врачи, регулярно использующие переливание в своей практике, так и другой медицинский персонал.

Собранная кровь будет обработана на современном оборудовании и в ближайшие дни поступит в лечебные учреждения региона. Часть участников акции также вступила в регистр доноров костного мозга. Мероприятие может стать традиционным для областной больницы.

Алена Орешкина