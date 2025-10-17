Саратовский бадминтонист завоевал две бронзы на Кубке России

С 12 по 16 октября в Уфе состоялся Кубок России по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие около 70 спортсменов из 18 регионов страны.

Воспитанник саратовской спортивной школы «Олимпийские ракетки» Александр Полстянкин показал выдающийся результат. Спортсмен завоевал две бронзовые медали — в одиночном разряде и в парных соревнованиях.

Подготовкой спортсмена занимался тренер-преподаватель Александр Савченко. Двойной успех саратовского бадминтониста стал ярким достижением регионального спорта.

Алена Орешкина