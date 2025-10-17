Почетный гражданин Саратова отметил 103-летие

В Саратове свой 103-й день рождения отметил почетный гражданин города Николай Соков. Николай Иванович принадлежит к поколению фронтовиков, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

С августа 1941 года он служил в войсках противовоздушной обороны, защищая небо Горького. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды. После окончания войны ветеран продолжил службу в системе ПВО.

С 1965 года Николай Соков возглавлял архив саратовской городской администрации, внеся значительный вклад в сохранение исторического наследия региона.

Алена Орешкина