Медведев: необходимости объявлять новую волну мобилизации для СВО нет

Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам Медведева, количества военнослужащих, заключивших контракт для участия в специальной военной операции в составе Объединенной группировки войск, достаточно для выполнения всех поставленных боевых задач.

Ольга Сергеева