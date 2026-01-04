Роман Бусаргин сообщил оперативную обстановку в регионе

В связи с неблагоприятными погодными условиями все дорожные и аварийные службы 4 января работают в круглосуточном режиме.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

К расчистке федеральных, региональных и муниципальных дорог привлечено более 1250 единиц техники. За сутки использовано 7248 тонн противогололедных материалов и песко-соляной смеси.

На некоторых участках федеральных дорог из-за переметов и плохой видимости сохраняются ограничения на движение грузовых и маршрутных транспортных средств:

Проезда нет пока на трассе А-298 а/д Р-208 «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан» на участке с км 36+250 по км 272+000 и на участке км 272+000 — км 582+000.

Закрыта и трасса Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на участке км 47+000 — км 292+000.

В то же время сняты ограничения по следующим участкам:

— Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань» на участке км 549+000 — км 722+000.

— Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» на участке км 111+150 — км 396+094.

— Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на участке км 292+000 — км 428+295.

— Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» км 516+100 — км 612+000.

— Р-207 «Пенза — Балашов — Михайловка — а/д А-260» на участке км 115+140 — км 313+940.

По региональным и муниципальным дорогам ограничений на проезд нет. Продолжаются работы по расчистке и обработке противогололедными материалами.

Как отмечает глава региона, в отдельных населенных пунктах из-за сильных порывов ветра есть точечные перебои с подачей электроэнергии. По всем адресам выехали аварийные бригады для проведения работ.

— Уважаемые жители. Будьте осторожны на дорогах. Воздержитесь от поездок на дальние расстояния до наступления благоприятных погодных условий, — отметил Роман Бусаргин.

Подготовила Наталья Мерайеф