Роман Бусаргин сообщил оперативную обстановку в регионе

В связи с неблагоприятными погодными условиями все дорожные и аварийные службы 4 января работают в круглосуточном режиме.
Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.
К расчистке федеральных, региональных и муниципальных дорог привлечено более 1250 единиц техники. За сутки использовано 7248 тонн противогололедных материалов и песко-соляной смеси.
На некоторых участках федеральных дорог из-за переметов и плохой видимости сохраняются ограничения на движение грузовых и маршрутных транспортных средств:
Проезда нет пока на трассе А-298 а/д Р-208 «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан» на участке с км 36+250 по км 272+000 и на участке км 272+000 — км 582+000.
Закрыта и трасса Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на участке км 47+000 — км 292+000.
В то же время сняты ограничения по следующим участкам:
— Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань» на участке км 549+000 — км 722+000.
— Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» на участке км 111+150 — км 396+094.
— Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на участке км 292+000 — км 428+295.
— Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» км 516+100 — км 612+000.
— Р-207 «Пенза — Балашов — Михайловка — а/д А-260» на участке км 115+140 — км 313+940.
По региональным и муниципальным дорогам ограничений на проезд нет. Продолжаются работы по расчистке и обработке противогололедными материалами.
Как отмечает глава региона, в отдельных населенных пунктах из-за сильных порывов ветра есть точечные перебои с подачей электроэнергии. По всем адресам выехали аварийные бригады для проведения работ.
— Уважаемые жители. Будьте осторожны на дорогах. Воздержитесь от поездок на дальние расстояния до наступления благоприятных погодных условий, — отметил Роман Бусаргин.
Подготовила Наталья Мерайеф