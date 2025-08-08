Мэр Саратова Исаев вошёл в топ-3 глав столиц ПФО по медиаактивности

Глава Саратова Михаил Исаев занял третье место в июльском медиарейтинге глав столиц Приволжского федерального округа.

Его медиаиндекс составил 10 064 балла, что на три позиции выше июньского показателя.

Впереди оказались только мэры Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (10 205,5 балла) и Чебоксар Владимир Доброхотов (10 237,1 балла).

Рост внимания к деятельности Исаева связан с его активной работой в июле: участием в ликвидации последствий взрыва газа, организацией раздачи воды в жаркий период, проверками торговых объектов и сносом незаконных построек. Эти мероприятия получили широкое освещение в региональных СМИ.