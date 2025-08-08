В Энгельсе 17-летний юноша на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку

В Энгельсе Саратовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

Инцидент случился вечером 7 августа около 21:40 на улице Марины Расковой.

По информации областного управления ГАИ, 17-летний мотоциклист, управлявший транспортным средством марки Kayo, совершил наезд на 7-летнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома № 4.

В результате столкновения юная пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести. Медики оперативно доставили пострадавшую в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.