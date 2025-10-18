В Саратове обвалился жилой дом под расселение

В аварийном доме в Заводском районе областного центра днем 18 октября произошло частичное обрушение одной из внешних стен.

Областная прокуратура отметила, что в аварийной пятиэтажке 1957 года постройки рухнула часть фасада. Дом признан подлежащим расселению и сносу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Прокуратура проводит проверку соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщил мэр Саратова, никто из жителей дома не пострадал.

— На месте работают специалисты областных и городских экстренных служб. Все жильцы подъезда выведены на улицу. Подготовлен пункт временного размещения, куда в ближайшее время доставим граждан, — отметил Михаил Исаев в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф

Фото: ТГ-канал М.Исаева