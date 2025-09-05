Мэр Саратова ознакомился с концепцией развития горпарка

Мэр Саратова Михаил Исаев ознакомился с концепцией развития городского парка, который более 30 лет находился в аренде у коммерческих структур.

В настоящее время парк переживает переходный период, связанный с судебными спорами о собственности на инфраструктурные объекты.

Бывший арендатор, оформивший в собственность ворота, фонари и систему полива, отключает в парке электричество, что вынуждает администрацию изменить график работы в целях безопасности посетителей.

«Пусть все это остается на совести бывшего арендатора. Муниципалитет, невзирая ни на какой шантаж, будет поэтапно двигаться по пути развития», – подчеркнул Исаев.

По словам главного архитектора Евгения Иванова, в парке создадут зонирование для разных групп отдыхающих. Запланирована установка новых лавочек, урн и указателей в едином стиле, а также организация точек питания через открытые конкурсы. Особое внимание уделят озеленению: после оценки состояния деревьев будет запущена программа высадки дубов, исторически характерных для этой территории. Гидробиологи разработают план оздоровления прудов с системой аэрации.

«Наша задача – сделать все, чтобы парк был местом, где можно комфортно и интересно, а главное – безопасно провести время!» – подытожил Исаев.