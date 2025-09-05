В Энгельсском районе появятся пять новых артезианских скважин

В Энгельсском районе начались работы по бурению пяти артезианских скважин для решения проблем с водоснабжением в местных населенных пунктах. Проект реализуется в Безымянском муниципальном образовании, где перебои с водой являются основной проблемой для жителей.

В селе Шевченко буровики уже достигли водоносного горизонта и приступили к монтажу насосного оборудования и подключению системы водоснабжения. Одновременно начаты работы по бурению скважины в селе Безымянное. В ближайшее время буровые установки начнут работать в селах Калинино и Зеленый Дол, а также в поселке Межевой.

Новые скважины обеспечат местных жителей стабильным доступом к качественной артезианской воде.