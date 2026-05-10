В магазинах Энгельса власти контролируют наличие бутилированной воды

В Энгельсе проверили точки продажи воды после жалоб жителей.

Из-за массового отключения холодной воды управление торговли администрации Энгельсского района организовало мониторинг магазинов. Поводом стали обращения горожан, испытывающих трудности с покупкой воды.

В крупных сетях ситуация стабильная: запасы пополняются, перебоев нет. В киосках «Артезианский источник» воду подвозят трижды в день, собственник добавил транспорт. Итоги рейда показали: в целом всё в порядке, лишь в единичных точках не хватает пятилитровой тары. Руководителям поручено устранить недочеты.

Депутат Александр Янклович сообщил, что волонтёры «Единой России» и Ассоциации Героев доставили воду тем, кто особенно нуждается: людям с инвалидностью, центру «Надежда», дом-интернату для пожилых и инвалидов, а также гостинице с жителями из ДНР и ЛНР.

Ольга Сергеева