Мэр Саратова потребовал обеспечить безопасность школьников на последнем звонке

В Саратове последние звонки пройдут в конце мая — мэр поручил обеспечить безопасность школьников.

Игорь Молчанов сообщил в соцсетях, что чиновники должны заблаговременно проверить подходы к школам, привести в порядок светофоры, переходы и «лежачих полицейских».

Также мэр поручил активизировать ремонт контейнерных площадок и усилить покос травы после дождей. Ежедневно в городе моют остановки, косят траву и наносят разметку — работают более тысячи рабочих на 300 спецмашинах. Кроме того, обновлено 1 850 дорожных знаков.

Ольга Сергеева