На 1-й Дачной власти Саратова власти изымают аварийный дом 1956 года

В Саратове изымают аварийный дом на Мельничной для муниципальных нужд.

Глава города Игорь Молчанов подписал соответствующее постановление. Участок площадью 543 кв. метра вместе с расположенными на нём помещениями находится в Кировском районе, микрорайон «1-я Дачная», улица Мельничная, 63/2. Здание примыкает к центру «АнтиСПИД».

Основание — аварийное состояние дома 1956 года постройки. Изъятие проводится в рамках расселения непригодного для проживания жилья, сообщили в администрации.

Ольга Сергеева