Мэр Саратова Молчанов занял девятое место в медиарейтинге поволжских градоначальников

Медиарейтинг глав столиц ПФО: Игорь Молчанов удержался в топ-10.

Компания «Медиалогия» представила медиарейтинг глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. В нём отражена популярность мэров и председателей заксобраний столиц ПФО по итогам сентября.

Этот рейтинг стал последним для Владимира Островского в качестве временного исполняющего обязанности председателя Саратовской городской думы. В октябре этот пост занял Михаил Орлов. Позиции Островского в заключительном медиарейтинге остались плохими — он расположился на 27-м месте из 28 возможных.

Глава Саратова Игорь Молчанов опустился на две строки, но удержался в топ-10. По итогам сентября он занял 9-е место.