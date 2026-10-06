Саратовская область примет участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

В Саратовской области с 7 по 9 октября пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне.

Её цель — проверка готовности органов управления и сил гражданской обороны к действиям по предназначению. В муниципальных образованиях Саратовской области на практике отработают вводные с задействованием техники экстренных служб территориальной подсистемы РСЧС.

Граждан просят обратить внимание: 9 октября с 10:40 по местному времени состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения. В это время будет дан сигнал «Внимание всем» путём запуска электросирен и громкоговорителей, по радио и телевидению пройдёт сообщение о проверке.

МЧС Саратовской области просит граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике — тренировка плановая и ежегодная.