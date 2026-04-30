Мэрия готовится к изъятию у граждан 88 объектов недвижимости в центре Саратова из-за стадиона

Администрация Саратова запустила механизм подготовки к изъятию недвижимости у граждан в Волжском районе областного центра.

Такой вывод следует из анализа документации аукциона, объявленного муниципальным казённым учреждением «Капитальное строительство».

Речь идёт о 88 объектах недвижимости, расположенных в квартале, ограниченном улицами Большой Горной, Мясницкой, 1-м Глебучевым проездом, а также улицами Посадского и Горького. В настоящий момент власти ищут подрядную организацию, которая проведёт оценку рыночной стоимости этих объектов. В описании закупки прямо указана цель: «изъятие объектов недвижимости и земельных участков».

Собственность у местных жителей планируют выкупить в рамках программы комплексного развития территории жилой застройки.

Напомним, в феврале 2025 года был утверждён проект планировки для строительства нового участка улицы Посадского. Позже выяснилось, что проект предполагает изъятие более двух десятков жилых домов и земельных участков. В марте 2025 года глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление, в котором насчитывалось чуть более 30 объектов для изъятия на улицах Радищева, Посадского, Мясницкой, Горького, Глебучев овраг и 1-м Глебучевом проезде. Впоследствии в документ неоднократно вносились изменения.

В конце октября нынешнего года мэр утвердил ещё один документ об изъятии недвижимости. На выкуп домов и земли было выделено 300 миллионов рублей. Оставшаяся территория, как выяснилось, попадёт под комплексное развитие — там планируют построить стадион.

За оценку 88 объектов власти готовы заплатить 3 миллиона рублей.

Ольга Сергеева