В Саратове на 2-й Дачной разбился троллейбус: водитель погиб

Троллейбус потерял управление из-за внезапной болезни водителя в Саратове.

Сегодня днём, 30 апреля, в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного электротранспорта. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, инцидент случился на проспекте 50 лет Октября в районе остановки «2-я Дачная».

За рулём троллейбуса находился 54-летний мужчина. По предварительным данным, в пути следования ему внезапно стало плохо. Водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего троллейбус выехал на тротуар и снёс металлическое ограждение.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, мужчина был уже мёртв. Точная причина смерти будет установлена патологоанатомом в ходе судебно-медицинской экспертизы. Пассажиры троллейбуса и пешеходы, по предварительной информации, не пострадали.

Ольга Сергеева