Володин поставил сроки завершения реставрации саратовского театра оперы и балета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе работы в своём избирательном округе посетил саратовский долгострой — Театр оперы и балета, закрытый с 2020 года.

Как сообщает ТГ-канал «Володин Саратов», жители обратились к парламентарию с просьбой помочь сдвинуть вопрос с мёртвой точки.

— Седьмой год не работает театр. Стройка превратилась в долгострой, — констатировал Володин.

Напомним, здание театра — объект историко-культурного наследия, построенный в середине XIX века и капитально реконструированный в 1957–1962 годах. Из-за ошибок, допущенных при реставрации, работы были остановлены летом 2023 года и с тех пор не ведутся.

Володин призвал найти решения, чтобы приступить к работам уже в июне и полностью завершить их до конца 2027 года. «Как можно быстрее вернуть театр к своей деятельности», — подчеркнул он.

В рамках рабочей поездки спикер также встретился с работниками дошкольного образования, обсудил актуальные вопросы развития отрасли и отчитался перед жителями о проделанной работе.

