Мэрия назвала плюсы платных парковок в Саратове

В телеграм-канале мэрии Саратова о транспортных новостях опубликовали пост, в котором приведены плюсы платных парковок.

Данную инициативу ввели недавно, и горожане восприняли её по-разному: одни жалуются на финансовые неудобства, другие надеются на уменьшение пробок. Однако положительные стороны у нововведения есть. Мэрия обращает внимание на сокращение времени поиска парковочного места, снижение количества «брошенных» автомобилей и комфортизацию города.

Платная парковочная зона действует только в центре города. Время работы: платно с 8:00 до 20:00 и бесплатно с 20:01 до 7:59.

Фото: соцсети