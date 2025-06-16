В разгар жары саратовцы охлаждаются на Волге

Летний сезон открыт и речные путешествия набирают популярность. Об этом говорят фото саратовцев из соцсетей.

Круизы по Волге не просто так пользуются популярностью у тех, кто хочет увидеть природу и насладиться неспешным течением выходных дней. Теплоходы предлагают комфортные условия всем желающим, а живописные виды из окна каюты помогают расслабиться.

Речные маршруты можно разделить на три вида: по верхнему течению, среднему и нижнему. Чаще всего посещают Казань и Астрахань, но и Саратов не стал исключением.

Фото: соцсети