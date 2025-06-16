Нашествие саранчи угрожает шести районам Саратовской области

В Саратовской области усиливают борьбу с саранчой.
Специалисты регионального филиала «Россельхозцентра» продолжают мониторить ситуацию с распространением саранчовых вредителей. По состоянию на 16 июня зафиксировано заражение личинками итальянского пруса на общей площади 10,9 тыс. га.
Наибольшая активность вредителей отмечена в шести районах области:
Дергачёвском,
Питерском,
Новоузенском,
Краснокутском,
Екатериновском,
Ровенском.
Здесь численность саранчи превысила экономический порог вредоносности, что потребовало срочных мер. В настоящее время в этих районах уже проводятся защитные обработки для предотвращения дальнейшего распространения вредителей.
Аграрии и специалисты ведомства держат ситуацию на контроле, чтобы минимизировать ущерб для сельского хозяйства региона.