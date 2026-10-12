В Энгельсском музее представили книгу о Новоузенском уезде

В обновлённых залах Энгельсского краеведческого музея, отремонтированных по нацпроекту «Семья», прошла презентация издания «Наличники и лики Новоузенского уезда».

Книга продолжает исследование, начатое сборником «Пропущенные страницы», и рассказывает об именах, судьбах и народных образах края.

Проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив в 2026 году. Издание представил руководитель проекта протоиерей Александр Милованов, рассказавший о полевых экспедициях и сохранении исчезающих артефактов.

Министр культуры области Наталия Щелканова подчеркнула, что поддержка региональных инициатив — приоритет нацпроекта «Семья», а презентация в отреставрированных залах доказывает, как господдержка превращает идеи в реальные книги и проекты.