Мэрия Саратова провела собрание с собственниками домов в зоне реконструкции вокзала

По поручению главы администрации областного центра Михаила Исаева в администрации Кировского района состоялась встреча с собственниками земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах территории, подлежащей реконструкции в зоне автовокзала

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, председатель комитета дорожного хозяйства Андрей Бондарев разъяснил информацию о ходе реализации проекта. Он отметил, что реконструкция затронет несколько участков в районе улиц Московской и Емлютина.

Напомним, итоговая задача проекта реконструкции — увязать транспортные узлы в единое пространство, чтобы увеличить пассажиропоток и повысить привлекательность как железнодорожного вокзала, так и автовокзала.

С собственниками, чье имущество затрагивает данная реконструкция, обсудили дальнейший порядок действий. Отмечается, что к каждому случаю будет обеспечен индивидуальный подход.

В настоящее время комитет по управлению имуществом определяет подрядную организацию, которая проведет независимую оценку рыночной стоимости объектов недвижимости. Приоритетной задачей является обеспечение максимальной прозрачности процесса и соблюдение имущественных прав граждан.

Для адресного рассмотрения частных ситуаций и оперативного решения возникающих вопросов встречи с собственниками будут проводиться на базе администрации в еженедельном режиме.

Для получения консультаций и записи на прием продолжает функционировать телефон горячей линии: 8(8452) 26-27-98.

Подготовила Ольга Сергеева