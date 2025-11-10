Саратовские власти оперативно оценят ущерб от атаки украинских БПЛА в ноябре

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел оперативное совещание с представителями регионального правительства и руководителями муниципальных образований.

Совещание было посвящено оценке последствий атаки беспилотных летательных аппаратов 8 ноября.

На встрече рассматривались вопросы организации восстановительных мероприятий и механизмы финансирования ремонтных работ. Губернатор поручил профильным ведомствам в сжатые сроки подготовить документацию для обращения за выделением средств из резервного фонда областного правительства.

Особое внимание было уделено координации восстановительных работ в Саратове, контроль за выполнением которых глава региона возложил на городского главу. Бусаргин подчеркнул необходимость оперативной ликвидации последствий происшествия.

Ольга Сергеева