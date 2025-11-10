В Саратовской консерватории состоится Всероссийский конкурс скрипачей

От

В Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 17 ноября состоится торжественная церемония закрытия IV Всероссийского конкурса скрипачей имени Н.А. Гольденберга.

Мероприятие начнется в 15:00 в Большом зале консерватории.

В заключительном концерте примут участие Камерный оркестр студентов консерватории и академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.

Мероприятие станет финальным аккордом престижного музыкального соревнования, собравшего талантливых исполнителей со всей страны.

