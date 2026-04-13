Мэрия Саратова сообщила о масштабном строительстве очистных сооружений в Глебучевом овраге

Администрация Саратова официально проинформировала о старте реализации масштабного инфраструктурного проекта на территории Глебучева оврага.

В 2025 году в Волжском районе началось строительство крупнейших по мощности и пропускной способности очистных сооружений, предназначенных для очистки поверхностных и дренажных стоков, поступающих в городской ливневой коллектор. Основной целью проекта является повышение уровня экологической безопасности, минимизация вредного воздействия на окружающую среду и недопущение попадания неочищенных вод в Волгоградское водохранилище.

Ожидается, что реализация этих мер также приведет к значительному улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Уникальный для областного центра объект планируется ввести в эксплуатацию уже в 2027 году.

Ольга Сергеева