Саратовские власти сообщили о гибели в спецоперации еще нескольких уроженцев региона

Четыре смерти военнослужащих из Саратовской области подтверждены муниципалитетами.

Администрация Озинского района сообщила о гибели Дениса Осюшкина. В некрологе сообщается, что он отправился на фронт добровольцем. В этом году ему должно было исполниться 48 лет.

В Новоузенском районе подтверждена информация о гибели Юрия Тыртычного и Дархана Утекова. По данным муниципалитета, Утеков погиб в сентябре прошлого года, Тыртычный — примерно полтора месяца назад.

Администрация Марксовского района известила о гибели Анастасия Лазариди. Церемония прощания с погибшим запланирована в селе Михайловка. Похороны состоятся на кладбище в селе Ястребовка, где родился военнослужащий.

