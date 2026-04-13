Власти Саратовской области переселят в новые квартиры еще 829 жильцов аварийных домов

Саратовская область подводит жирную черту под «аварийкой»: 22 тысячи человек переехали из трущоб за пятилетку.

В регионе набирает обороты расселение ветхого фонда. На финишную прямую выходит очередной этап госпрограммы. Министерство строительства региона отчиталось о планомерной работе, признавая при этом: ситуация с обветшалыми домами в области остается одной из самых сложных проблем. В Саратове и Энгельсе сосредоточен наибольший объем «хрущевок» и дореволюционных бараков. За последние пять лет 22 304 саратовца получили ордера на новостройки.

Стартовавший в 2025 году новый виток программы уже обеспечен квадратными метрами. В планах на ближайшее время — выдать ключи от современных квартир еще 829 гражданам. В правительстве особо подчеркивают: хаотичного точечного пересечения не будет, сделан упор на системную реновацию целых кварталов. Процесс на личном контроле минстроя — каждый переезд, от подписания акта до получения жилья, отслеживается ведомством.

Ольга Сергеева