Мэрия Саратова: стадионы города готовят к зиме

На муниципальных стадионах с натуральным травяным газоном продолжаются работы по подготовке полей к новому игровому сезону 2026 года.

Об этом сообщает мэрия Саратова.

Соблюдение правильной технологии и контроля на каждом этапе подготовки газона обеспечат надлежащее состояние и готовность поля к проведению тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий, — уточнили в муниципалитете.

«Необходимо своевременно и в полном объеме осуществлять подготовительные работы к зимнему периоду, для того чтобы поля с натуральным газоном весной соответствовали нормативным требованиям в целях качественного обеспечения тренировочного процесса воспитанников муниципальных спортивных школ», — отметил Николай Кузнецов.

Подготовила Наталья Мерайеф