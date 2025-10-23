Петровский район станет первым в области с гербами у всех муниципальных образований

Власти Петровка решили восстановить исторический герб города.

Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Калядин.

— В Петровском районе каждый муниципалитет по-своему уникален. Своей малой родиной гордятся жители. Все вместе стараются, чтобы она стала современной и комфортной для жизни. Поскольку все сельские поселения у нас сильные и имеют хорошие перспективы развития – у каждого должна быть особая символика.

Поэтому предлагаю всем вместе разработать гербы 5 МО: Березовского, Грачевского, Новозахаркинского, Пригородного и Синеньского. Свои варианты и предложения можно писать в комментариях. В гербах поселений могут быть отражены местные особенности, достопримечательности и даже название населенных пунктов (т.н. «гласный» герб). После этого мы доработаем все гербы и официально их представим.

А для города Петровска — восстановим исторический герб, который ему подарила императрица Екатерина II 23 августа 1781 года. И ко Дню народного единства, 4 ноября, Петровский район станет первым в области, у которого свой герб появится у всех 6 муниципальных образований, — написал Калядин в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф