Саратовские грибники в ноябре маринуют с чесноком «денежки»

Саратовцы продолжают «тихую охоту» и во второй половине ноября, о чём свидетельствуют сообщения в паблике «Грибы Саратовской области».

Несмотря на то, что некоторые грибники возвращаются с пустыми корзинами, другим везёт больше. В лесах Краснокутского, Пугачёвского, Ровенского и других районов находили песочники, маслята, вешенки, зимние опята и даже условно-съедобные синеножки.

Особый интерес вызвал ноябрьский урожай коллибии, известной как «денежка» или «последний шанс грибника». Один из участников сообщества даже поделился рецептом её маринования с чесноком.

Важно помнить, что не все виды коллибии съедобны, поэтому собирают их обычно только опытные грибники.

Ольга Сергеева