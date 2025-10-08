Панков: Госдума решает вопрос нехватки врачей

Госдума сегодня приняла в первом чтении важнейший законопроект. Он направлен на решение проблемы нехватки врачей и фармацевтов.

Для нашей области она очень острая. Особенно в районах и в сельских больницах.

Выпускники медвузов, обучавшиеся за счёт бюджета, должны будут отработать 3 года в государственной медицине.

Строже станет и контроль за трудоустройством студентов-целевиков. В случае разрыва контракта они должны будут выплачивать компенсацию за обучение. И штраф в двукратном размере стоимости обучения.

Это поможет решить кадровые проблемы на местах. А молодые специалисты смогут работать под началом опытных врачей-наставников. Принести пользу людям и состояться профессионально.