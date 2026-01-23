Саратовским участковым продолжат доплачивать от губернатора по 5 тысяч рублей

В Саратовской области продлили ежемесячные выплаты для правоохранителей.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о продлении региональной меры поддержки для сотрудников правоохранительных органов. Ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей теперь будет сохраняться как минимум до декабря 2026 года.

Надбавка, финансируемая из средств областного бюджета, адресована двум категориям:

Участковым уполномоченным полиции;

Сотрудникам подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, данное решение направлено на усиление социальных гарантий и повышение мотивации личного состава, несущего службу в ключевых для общественной безопасности структурах.

Ольга Сергеева