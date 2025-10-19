Мэрия Саратова завершает благоустройство сквера на Прессовой

Продолжается реализация второго этапа благоустройства сквера по Прессовой.

Работы вышли на завершающую стадию. Об этом сообщает мэр Саратова Михаил Исаев.

На объекте уже выполнены все ключевые работы.

На данный момент полностью завершен монтаж игрового и спортивного оборудования, а также произведена посадка деревьев.

Сейчас подрядчик ведет работы по гидропосеву газонных трав и укладке резинового покрытия на спортивной площадке.

— На завершающем этапе руководителю МБУ «Садово-парковое», совместно со строительным контролем, необходимо уделить особое внимание качеству принимаемых у подрядчика работ, — отметил Исаев в своём тг-канале.

Ольга Сергеева