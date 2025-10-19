Саратовским отцам напоминают о льготах и выплатах по линии Соцфонда

В День отца, который отмечается 19 октября, Социальный фонд России информирует саратовских пап о доступных мерах поддержки.

Отцы могут получить единовременное пособие при рождении ребенка. Если мать не работает, выплату оформляет отец через Госуслуги, МФЦ или отделение СФР. В 2025 году 1,5 тысячи работающих отцов уже получили эту выплату.

Также отцам доступны:

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет

Отпуск по уходу за ребенком с пособием до 1,5 лет (оформили 1142 отца)

Материнский капитал (получили 464 отца)

Больничные по уходу за детьми

Пенсионные льготы

За консультацией обращайтесь в СФР: 8 800 100 0001 (бесплатно).

Ольга Сергеева