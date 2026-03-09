Мертвые тела в машине на берегу Волги: под Саратовом разбираются с гибелью рыбаков

В Энгельсском районе следователи выясняют причину гибели двух мужчин, найденных в машине у Волги.

В поселке Подстепное Саратвоской области обнаружили тела двух местных жителей. Мужчины находились в автомобиле, припаркованном на берегу Волги. Инцидент произошел накануне, 8 марта, однако официально о нем стало известно только сегодня.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, погибшими оказались жители района в возрасте 55 и 62 лет. В ведомстве уточнили, что по факту случившегося организована доследственная проверка. Сотрудники следственного отдела по городу Энгельсу уже провели осмотр места происшествия и назначили ряд мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии.

На опубликованном снимке с места событий видна стоящая на заснеженной поверхности у воды машина марки «ГАЗель». Официальных комментариев о состоянии тел или возможных причинах смерти пока не поступало.

В то же время в региональных средствах массовой информации появились неофициальные подробности. По данным журналистов, погибшие приехали на рыбалку и, предположительно, распивали спиртные напитки. Упоминается, что в салоне работало отопление от генератора (к моменту обнаружения он уже заглох, но печка сохраняла тепло). Некоторые источники также утверждают, что видимых следов насилия на телах не обнаружено, однако эта информация официально не подтверждена.

Следователи пока не выдвигают официальных версий случившегося и не комментируют характер смерти. Точные причины гибели мужчин будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы и проверочных мероприятий.

Ольга Сергеева