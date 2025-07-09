В саратовской психбольнице власти запретили выключать свет

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал распоряжение, утверждающее перечень организаций с особым режимом энергоснабжения.

Согласно документу, 886 объектов региональной инфраструктуры включены в список, где запрещены отключения электроэнергии.

В перечень вошли учреждения, чье отключение может привести к серьезным последствиям. Среди них — Саратовская психиатрическая клиника, стратегические предприятия «Т Плюс» и «Саратовводоканал», учреждения уголовно-исполнительной системы и другие важные объекты.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, направлен на обеспечение бесперебойной работы жизненно важных объектов региона. В нем особо отмечается необходимость поддержания непрерывного энергоснабжения для стабильного функционирования социальной сферы, экономики и обеспечения безопасности территории.