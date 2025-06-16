Михаил Исаев: В Саратове появились две двухсотбалльницы по ЕГЭ

Поздравляю с успешной сдачей единого государственного экзамена саратовских двухсотбальниц!

Первые результаты экзаменационной кампании уже известны. Наши школьники сдают ЕГЭ на высокие баллы. Двум выпускницам из Саратова удалось получить максимальные двести баллов.

Арина Новикова из гимназии № 3 Саратова сдала русский язык и химию на высший балл.

Наталия Зотова из гимназии № 1 г. Саратова написала 100 баллов по русскому языку и истории.

Поздравляю девчат с такими достойными результатами. Впереди у них поступление в высшие учебные заведения. Надеюсь, что они будут также успешны в учёбе и в будущем и смогут стать настоящими профессионалами своего дела! Желаю им успехов и новых достижений.