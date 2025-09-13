Михаил Исаев: Будем поддерживать скверы и парки Саратова

На завтра подрядчик, выполняющий работы по благоустройству сквера на Ильинской площади, запланировал тестовый запуск фонтана.

Проверил, как выполняются мероприятия по благоустройству и содержанию городских общественных территорий.

В этом году в рамках депутатского проекта «Новые парки и скверы», инициированного Вячеславом Викторовичем Володиным, проводятся масштабные работы по созданию новых и благоустройству уже имеющихся зеленых зон.

Со своей стороны муниципалитет также в этом году приводит в порядок несколько общественных пространств. Выполнена асфальтировка и озеленение сквера героев Краснодона. Здесь смонтирована система автополива.

В сквере на Ильинской площади выполняется настройка оборудования фонтана. На завтра подрядчиком запланированы пусконаладочные работы. Здесь также выполнена укладка плиточного покрытия в центральной части, асфальтировка дорожек, установлена детская площадка, которая уже привлекает ребятишек. После завершения всех мероприятий, связанных с освобождением Ильинской площади от торговых точек, в дальнейшем вид на этот зеленый уголок будет открыт.

Масштабные работы продолжаются в сквере на ул.Прессовая. Здесь выполнена планировка грунта, уложено щебеночное основание будущих пространств, которые будут разделены на спортивную, детскую и прогулочную зоны. Подрядчику необходимо не в ущерб качеству наращивать темп, чтобы выполнить все работы, пока позволяют погодные условия.

Завершил объезд в сквере М.Расковой, где в настоящее время выполняется ремонт подпорной стены, так называемого полуострова. В целом данный сквер пользуется большой популярностью у жителей.

Будем поддерживать все скверы и парки, чтобы жители могли с комфортом прогуливаться по улицам нашего прекрасного города.