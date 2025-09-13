В Энгельсе завершается второй этап реконструкции стадиона «Сигнал»

Несколько лет назад спортивный объект удалось получить в муниципальную собственность.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

На развитие стадиона «Сигнал» в Энгельсе выделили средства областного бюджета. В прошлом году здесь полностью обновили внутренние помещения, тренажерный зал, установили систему освещения. В этом году оборудовали беговые дорожки в соответствии с современными стандартами с покрытием, на котором можно заниматься в специализированной шипованной обуви. Сейчас уложена трава на футбольном поле, ее проливают, чтобы обеспечить приживаемость. Для организации полива приобретены автоматические установки. В ближайшее время также будут установлены ворота. Это будет единственный общедоступный стадион с натуральным газоном в Энгельсском районе.

В рамках двух этапов на проведение всех работ было выделено свыше 70 млн рублей. Удалось создать в Энгельсе современную площадку, где смогут заниматься профессиональные легкоатлеты и футболисты, взрослые и дети, появится возможность проводить различные соревнования. Вопросы, связанные с содержанием и дальнейшим развитием площадки возьмет на себя муниципалитет.

— Ранее проговаривали с руководством муниципалитета, что на «Сигнале» необходимо организовать работу различных спортивных секций для детей. В конце сентября здесь намерены провести уже первые соревнования. Перед министерством спорта поставлена задача включить площадку в календарный план состязаний на следующий год. Кроме того, стоит рассмотреть и создание здесь групп в рамках программы «Дворовый тренер», — написал глава региона.