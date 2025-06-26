Михаил Исаев: Дорожный ремонт ведется на 31 участке улиц

В этом году муниципалитет проводит большой объем ремонта дорожного покрытия. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также за счет средств транспортного налога. Всего в строительный сезон планируется привести в порядок более 210 участков.

Впервые в текущем году средства транспортного налога полностью направлены на ремонт и строительство. На этот вопрос обращал внимание и Вячеслав Володин.

Мы уделяем внимание частному сектору. Производится ремонт отдельных участков, которые раньше были грунтовыми. Такие работы выполняются, в том числе, в Заводском и Ленинском районах — на улицах, прилегающих к трамвайным путям по обновленным маршрутам 8 и 9. Благоустройство прилегающей территории выполняется в комплексе.

На 45 участках дорог работы уже завершены. Главная задача комитета дорожного хозяйства — контролировать все этапы производства, оплату работ производить только после получения положительного заключения от строительного контроля.