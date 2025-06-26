Саратовцы собрали и передали гуманитарную помощь участникам СВО

Активистка партийного проекта «Женское движение Единой России», руководитель проекта «Жизнь после Победы», жена участника специальной военной операции Татьяна Кузяева вместе с неравнодушными жителями Саратовской области собрали и передали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

«Общими усилиями приобрели генератор, колеса, инструменты, гвозди, канистры, медикаменты, средства личной гигиены, сладости, консервы, мясные продукты, чай, кофе.

Отправка гуманитарной помощи – это моральная поддержка наших земляков. Ребята знают, что о них помнят и заботятся, что придаёт им сил, уверенности, укрепляет боевой дух», — сказала Татьяна Кузяева.

Напомним, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции — важное и приоритетное направление народной программы партии «Единая Россия».