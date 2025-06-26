В Саратове установят памятник Боголюбову

Саратовцы выступили с инициативой установки монумента основателю первого общедоступного музея.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Совсем скоро 140-летие со дня основания празднует наш государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Это один из символов Саратовской области, которым мы гордимся.

В коллекции музея — десятки тысяч экспонатов, которые отражают разные эпохи, художественные стили и направления, представляют творчество знаменитых мастеров.

В мой адрес поступило большое количество обращений от представителей культурного сообщества, художников, жителей и ценителей искусства. Все они касаются инициативы установки в Саратове памятника основателю первого общедоступного музея в России Алексею Боголюбову.

Алексей Петрович внес неоценимый вклад в развитие русской живописи и особенно в становление саратовской художественной школы. Благодаря его упорному труду Саратов стал первым городом, где искусство стало доступно для всех. Полностью поддерживаю предложение об установке памятника. Будем искать необходимое финансирование, чтобы реализовать это решение уже в этом знаковом для музея году, — написал глава региона в своем ТГ-канале.