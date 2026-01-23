Саратовский регоператор заявил о невозможности проехать к контейнерам с мусором

Подрядчиками саратовского регоператора по вывозу отходов организована круглосуточная работа с начала года.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Саратовского филиала АО «Ситиматик».

«К сожалению, не везде обеспечены условия для безопасного проезда спецтранспорта к контейнерным площадкам. На данный момент наши экипажи сталкиваются с объективными сложностями на подъездных путях и блокированием контейнеров снежной массой на площадках», — заявили в компании, занимающейся вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Ольга Сергеева