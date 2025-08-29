Михаил Исаев: Обсудили развитие парков и скверов Саратова

Развитие парков и скверов обсудили на встрече с руководством «Садово-парковое».

Провел рабочую встречу с коллективом и начальниками участков городской службы по благоустройству «Садово-парковое».

Данная организация была создана в 2021 году для системного подхода к содержанию зеленых зон города.

Основная зона ответственности МБУ «Садово-парковое» — благоустройство и содержание ключевых парков и скверов города. На сегодняшний день организация обслуживает 9 общественных территорий, среди которых Набережная, сквер имени М.М. Расковой и другие.

В текущем году к этим общественным территориям прибавился Городской парк культуры и отдыха им. М.Горького. Важно не просто обеспечить его обслуживание, но и вывести его на новый качественный уровень. Наполнить парк разнообразными формами досуга и активностями для жителей всех возрастов, а также сохранить его природную уникальность.

У предприятия выстроена децентрализованная структура. В каждом крупном парке организованы участки, в которых базируются сотрудники и размещается необходимое оборудование. Инвентарь и техника закупаются целенаправленно под специфику и площадь территорий.

В ходе встречи обсудили текущую деятельность предприятия и определили приоритетные направления развития.

Ключевая задача на ближайшую перспективу — привлечение на работу профессиональных озеленителей и ландшафтных дизайнеров. Город нуждается в новых современных цветниках и креативных подходах к благоустройству.

Параллельно с этим необходимо вести работу по постоянному повышению квалификации действующего персонала для внедрения передовых практик в работе.

Начальникам участков и руководящему составу поставлена задача: необходимо внедрять лучшие практики и новые подходы, чтобы каждая закрепленная территория стала образцом современного благоустройства и точкой притяжения для жителей.