Саратовцы после сбора интересуются съедобностью диких грибов

В окрестностях Саратова наступил пик грибного сезона, о чём активно сообщают пользователи соцсетей.

Особенно богатый урожай отмечают в районе Кумысной поляны и Хвалынского заповедника. Много грибов также находят под Вольском, а в Марксовском районе их собирают буквально вёдрами.

В тематических группах в соцсетях саратовцы не только хвастаются своими трофеями, но и активно спрашивают совета о съедобности находок. Некоторые пользователи сначала заполняют корзины неизвестными грибами, и только потом обращаются за помощью к сообществу.

Специалисты напоминают, что собирать следует только хорошо знакомые грибы, а при малейших сомнениях лучше обратиться к опытным грибникам.

В комментариях часто вспоминают народную мудрость: «Все грибы можно есть, но некоторые — только один раз в жизни», призывая к осторожности во время «тихой охоты».