Михаил Исаев объявил выговор подчинённым

Директору МБУ «Спецхозяйство по уборке города» объявлен выговор, главе Фрунзенского района и его заместителю по благоустройству — замечание.

Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.



— Сегодня МБУ, обслуживающее Фрунзенский район, объявило конкурс на поставку гибридных вязов. В документации были отражены условия, противоречащие ранее принятым в городе решениям. Все закупки посадочного материала структурным подразделениям и подведомственным учреждениям поручено согласовывать с заместителем по благоустройству и развитию городской среды.

Ставлю на вид всем директорам МБУ, руководителям профильных структурных подразделений администрации – если подобная ситуация повторится, будут кадровые решения, — написал в своём ТГ-канале Исаев.

Ольга Сергеева