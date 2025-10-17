В Саратове объявлен общегородской субботник

В предстоящую субботу, 18 октября, во всех районах Саратова пройдет масштабный субботник.

Городские власти приглашают всех желающих присоединиться к работам по благоустройству и помочь в уборке парков, скверов и зеленых зон.

Для участия необходимо выбрать удобную локацию в своем районе. Подробная информация о местах проведения субботника и времени сбора опубликована в официальных сообществах районных администраций в социальных сетях.

Акция охватит все районы города: Волжский, Заводской, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский и Гагаринский.

Алена Орешкина